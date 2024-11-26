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Уфимский Дед Мороз возвращается в свою резиденцию на площади имени Ленина

Октябрьский район Уфы вновь станет центром празднования Нового года.

Источник: Комсомольская правда

Резиденция Деда Мороза в этом году вновь вернется на площадь им. Ленина. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Октябрьского района Сергей Плотников.

Распахнет свои двери дом волшебника 26 декабря в 17:00. По словам Плотникова, юные жители Уфы и их родители смогут пройти увлекательные мастер-классы в Мастерской чудес Дедушки Мороза.

Резиденция будет работать каждый день с 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 года с 12.00 до 20.00, а в новогоднюю ночь — с 12.00 до 2.00.

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