Уфимский Дед Мороз возвращается в свою резиденцию на площади имени Ленина

Резиденция Деда Мороза в этом году вновь вернется на площадь им. Ленина. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Октябрьского района Сергей Плотников.
Распахнет свои двери дом волшебника 26 декабря в 17:00. По словам Плотникова, юные жители Уфы и их родители смогут пройти увлекательные мастер-классы в Мастерской чудес Дедушки Мороза.
Резиденция будет работать каждый день с 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 года с 12.00 до 20.00, а в новогоднюю ночь — с 12.00 до 2.00.
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