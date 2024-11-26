Задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями в Красноярском крае

Житель Красноярского края задержан по подозрению в причинении телесных повреждений 17-летней школьнице, тело которой нашли в загоне для свиней. Силовики считают, что мужчина хотел отомстить ее отцу — своему начальнику — и забить его скот, но наткнулся на девушку и несколько раз ударил ее палкой. Девушка потеряла сознание и упала в хлеву, свиньи прокусили ей бедренную артерию, и она скончалась от потери крови.