Футболист Дьяков заявил, что ФК «Ростов» может достойно сыграть со «Спартаком»

— Вероятно, «Ростов» будет играть по счету, все-таки преимущество. Конечно, это не говорит о том, что ростовчане отойдут и будут охранять свою штрафную. При своих болельщиках команда может достойно сыграть и пройти «Спартак», — сказал Виталий Дьяков.