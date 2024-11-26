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Футболист Дьяков заявил, что ФК «Ростов» может достойно сыграть со «Спартаком»

Футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями перед матчем «Ростов» — «Спартак».

Источник: Комсомольская правда

Бывший футболист ФК «Ростов» Виталий Дьяков рассказал «РБ Спорт» об ожиданиях перед матчем ¼ финала Кубка России между донской командой и «Спартаком».

— Вероятно, «Ростов» будет играть по счету, все-таки преимущество. Конечно, это не говорит о том, что ростовчане отойдут и будут охранять свою штрафную. При своих болельщиках команда может достойно сыграть и пройти «Спартак», — сказал Виталий Дьяков.

Спортсмен отметил, что донской футбольный клуб может сделать сделать ставку на Кубок.

— Потому что, очевидно, что им не грозит вылет или попадание в стыки. Есть шанс побороться за трофей, — добавил Виталий Дьяков.

Напомним, игра пройдет завтра, 27 ноября, в Ростове-на-Дону. Начало в 20:30 по московскому времени. Ранее футболисты «Ростова» обыграли москвичей со счетом 1:0.