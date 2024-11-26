Новый сыр «Качотта» появился на «Молочной кухне» Нижнего Новгорода

С 27 ноября во всех раздатках «Молочной кухни» Нижнего Новгорода можно будет приобрести новый продукт — полутвердый сыр «Качотта». Над его рецептом работали эксперты предприятия, написал в своём телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Для производства сыра закупают фермерское молоко, которое после пастеризуют, остужают до нужной температуры, а после добавляют специальную закваску, ферменты и формируют сыр. «Качотте» необходимо две недели для того, чтобы вызреть. На выходе получается нежный, сливочный сыр, который сделан из натуральных продуктов высочайшего качества, отметил Юрий Шалабаев.
Он напомнил, что ранее специалисты «Молочной кухни» разработали рецептуру и начали производство сыра «По-Адыгейски». Он пришёлся по вкусу нижегородцам, продукт раскупают по предзаказу.