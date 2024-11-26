Новый сыр «Качотта» появился на «Молочной кухне» Нижнего Новгорода

Для производства сыра закупают фермерское молоко, которое после пастеризуют, остужают до нужной температуры, а после добавляют специальную закваску, ферменты и формируют сыр. «Качотте» необходимо две недели для того, чтобы вызреть. На выходе получается нежный, сливочный сыр, который сделан из натуральных продуктов высочайшего качества, отметил Юрий Шалабаев.