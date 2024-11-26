Умерла народная артистка России Галина Борейко

Галина Борейко родилась в 1938 году в Сталинграде. В 1955-м окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой. В 1955—1981 годах — ведущая балерина Челябинского театра оперы и балета имени Глинки, где работала со дня открытия и которому посвятила 60 лет жизни.