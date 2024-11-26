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Умерла народная артистка России Галина Борейко

26 ноября скончалась народная артистка РФ, советская российская балерина, педагог и хореограф-постановщик Галина Борейко (Вяткина).

Источник: Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки

Галина Борейко родилась в 1938 году в Сталинграде. В 1955-м окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой. В 1955—1981 годах — ведущая балерина Челябинского театра оперы и балета имени Глинки, где работала со дня открытия и которому посвятила 60 лет жизни.

Борейко — танцовщица лирико-романтического плана, ее работам «была свойственна чистота академического стиля», отмечают специалисты.

С 1981 года Галина Михайловна — педагог-репетитор балетной труппы театра, в 1986—1987-м — художественный руководитель балета.

В числе ее сценических работ: Китри («Дон Кихот»), Никия («Баядерка»), Баронесса Штраль («Маскарад»), Одетта-Одиллия («Лебединое озеро»), Джульетта («Ромео и Джульетта»), Маша («Щелкунчик»), Мария и Зарема («Бахчисарайский фонтан»), Фригия («Спартак»).

Некролог опубликован на сайте театра.

Прощание с народной артисткой состоится 30 ноября в Челябинском театре оперы и балета, начало в 11:00.