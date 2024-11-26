Большинство россиян доверяют фонду «Круг добра»

Согласно исследованию, в общей сложности доля россиян, доверяющих фонду, составила 56%. По сравнению с 2022 годом, когда фонд еще только начинал работу, доля тех, кто знает о его существовании, повысилась на 3 п.п. При этом уровень доверия вырос с 78% до 85%.