Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Калининграда начнут курсировать новые поезда: куда можно будет уехать

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября, ФедералПресс. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с 14 декабря планируется запустить беспересадочные вагоны в Мурманск. Также на железнодорожном транспорте можно будет добраться до Великого Новгорода и Минеральных Вод.

«В следующем сезоне — сдвоенные “Ласточки” на побережье».

отметил губернатор

Беспрозванных добавил, что планируется увеличить количество поездов до Зеленоградска. Для Светлогорского направления хотят добавить четыре поезда. География железнодорожных перевозок постепенно расширяется и спрос на них растет. Глава Калининградской области отметил, что ограничения соседних стран не будут мешать калининградцам путешествовать по России.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что первый рейс беспересадочного 36-местного вагона из Калининграда в Мурманск запланирован на декабрь 2024 года.