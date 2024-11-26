Из Калининграда начнут курсировать новые поезда: куда можно будет уехать

«В следующем сезоне — сдвоенные “Ласточки” на побережье».
Беспрозванных добавил, что планируется увеличить количество поездов до Зеленоградска. Для Светлогорского направления хотят добавить четыре поезда. География железнодорожных перевозок постепенно расширяется и спрос на них растет. Глава Калининградской области отметил, что ограничения соседних стран не будут мешать калининградцам путешествовать по России.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что первый рейс беспересадочного 36-местного вагона из Калининграда в Мурманск запланирован на декабрь 2024 года.