Из Калининграда начнут курсировать новые поезда: куда можно будет уехать

Беспрозванных добавил, что планируется увеличить количество поездов до Зеленоградска. Для Светлогорского направления хотят добавить четыре поезда. География железнодорожных перевозок постепенно расширяется и спрос на них растет. Глава Калининградской области отметил, что ограничения соседних стран не будут мешать калининградцам путешествовать по России.