Миллион мигрантов покинули Россию за 2024 год

По словам Кладова, сейчас на одного мигранта приходится 10 вакансий, однако иностранцев не удерживает даже рост зарплат. Так, в начале 2024 года иностранцы на производстве зарабатывали в среднем 105 тысяч рублей, а к лету — уже 150 тысяч рублей. Особенно оплата труда выросла у строителей и курьеров.