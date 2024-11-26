В Челябинске открыли движение трамваев на ЧТЗ

Новые рельсы уложили в Челябинске возле детского парка имени Терешковой. Участок путей на проспекте Ленина уже открыт для трамваев, и они могут вновь ездить в сторону ЧТЗ. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».