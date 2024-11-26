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В Челябинске открыли движение трамваев на ЧТЗ

Трамвай № 15 вернулся на прежний маршрут.

Источник: Комсомольская правда

Новые рельсы уложили в Челябинске возле детского парка имени Терешковой. Участок путей на проспекте Ленина уже открыт для трамваев, и они могут вновь ездить в сторону ЧТЗ. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— Завершен очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк». Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев 15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ, — сообщили в организации.

Трамваи № 22 до открытия движения в Ленинский район будут следовать по маршруту: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ.

При ремонте трамвайных путей на участке использовались виброизоляционные маты и термокомпенсаторы. Помимо прочего, там же будет выполнена сварка стыков. Благодаря применению таких технологий удается снизить уровень шума и вибрации при движении вагонов.