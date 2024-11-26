Из Омска в Екатеринбург запустят современный электропоезд

В декабре начнёт курсировать прямой электропоезд «Финист», который свяжет Омск и Екатеринбург. Стоимость билетов составляет около 2681 рубля, но есть и более доступные варианты.
Электропоезд будет курсировать ежедневно в 10:57 и прибывать в Екатеринбург в 22:09. Обратный рейс также будет ежедневным, отправление в 6:45, прибытие в Омск в 19:45. Время указано местное.
В вагонах «Финиста» установлена современная система климат-контроля и обеззараживания воздуха, а также видеонаблюдение и информационные табло. Каждое сиденье оборудовано USB-розеткой.
«Финист» — это современный электропоезд, который производится в России. Он способен развивать скорость до 160 км/ч и состоит из пяти вагонов, вмещающих до 400 пассажиров.