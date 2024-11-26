Ушел из жизни декан медфакультета крымского университета Геннадий Мороз

В Крыму ушел из жизни декан медфакультета Крымского федерального университета Геннадий Мороз. Профессору, доктору медицинских наук, заслуженному работнику образования было 63 года, сообщает ИА Sevastopol.Media со ссылкой на региональный минздрав.
Геннадий Александрович воспитал не одно поколение медиков, пройдя путь от лаборанта кафедры до декана факультета.
Сам профессор окончил Крымский медицинский институт в 1985 году, спустя четыре года — интернатуру по специальности «Хирургия».
Геннадия Александровича вспоминают как открытого, отзывчивого, доброжелательного и глубокого человека.