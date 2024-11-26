Пять жительниц Башкирии решили родить ребенка после 50 лет

Чаще матерями становятся после 40. Так, в возрасте от 45 до 49 лет родили 82 женщины, от 40 до 44 лет — 1 577 жительниц Башкирии. На женщин в возрасте от 35 до 39 лет приходится 7 214 родов. По словам аналитиков Башстата, в регионе растет доля тех, кто решается на поздние роды.