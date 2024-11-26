За неделю на Кубани коронавирус унес жизни троих людей

Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 доложил о том, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла более чем на 15%. Рост случаев заражения зафиксирован в 66 регионах страны. 2562 человека были госпитализированы. 49 скончались.