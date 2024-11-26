За неделю на Кубани коронавирус унес жизни троих людей

С 18 по 24 ноября в Краснодарском крае выявили 237 случаев COVID-19. Заболели 153 женщины и 84 мужчины, в том числе 45 детей. Самому младшему из инфицированных менее месяца, старшему — 84 года. Трое пациентов скончались.
68 случаев заболевания зафиксировано в Краснодаре, 24 — в Сочи, 23 — в Новороссийске, 14 — в Мостовском районе. Инфекция продолжает поражать жителей и других муниципалитетов Краснодарского края.
По данным регионального минздрава, 291 ранее госпитализированного пациента за этот же период выписали с выздоровлением.
Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 доложил о том, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла более чем на 15%. Рост случаев заражения зафиксирован в 66 регионах страны. 2562 человека были госпитализированы. 49 скончались.
По мнению экспертов, в декабре следует ожидать еще большего роста заболеваемости.