Кендрик Ламар выпустил клип на песню squabble up

В трехминутном ролике Кендрик читает в центре некой комнаты с зелеными стенами, пока вокруг него происходят странные вещи и веселятся самые разные люди. В клипе есть отсылки к видео группы The Roots на трек The New Movement (1999), обложке альбома Ice T «Power» (1988), фильму «Угроза обществу» (1993) и другим произведениям. Режиссером работы выступил Calmatic, ранее сотрудничавший с Lil Nas X, JAY-Z, Фарреллом Уильямсом и Childish Gambino.