Выставка народных промыслов и встреча молодых лидеров: чем запомнился первый день XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

26 ноября в Уфе начал свою работу XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие продлится 2 дня, а основной площадкой для проведения деловых встреч и заседаний стал недавно открытый Дворец борьбы. Основной темой для обсуждения на форуме станет реализация и расширение торгово-экономических связей между Россией и Казахстаном. По итогам форума будет подписана программа межрегионального сотрудничества между странами, которая включает около 140 пунктов по различным направлениям.