Выставка народных промыслов и встреча молодых лидеров: чем запомнился первый день XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

26 ноября в Уфе начал свою работу XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие продлится 2 дня, а основной площадкой для проведения деловых встреч и заседаний стал недавно открытый Дворец борьбы. Основной темой для обсуждения на форуме станет реализация и расширение торгово-экономических связей между Россией и Казахстаном. По итогам форума будет подписана программа межрегионального сотрудничества между странами, которая включает около 140 пунктов по различным направлениям.
Фото: glavarb.ru.
Всего в форуме примут участие более 3 тысяч человек, а помимо деловых встреч и сессий участников ожидают различные культурные и спортивные мероприятия, гастрономический фестиваль. Насыщенная культурная программа порадует гостей и участников форума музыкальным фестивалем и даже показом мод «Традиции сквозь века».
О том, как прошел первый день юбилейного форума «Россия — Казахстан», расскажет «Комсомолка».
ВЫСТАВКА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И ФОРУМ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ.
Перед церемонией открытия Радий Хабиров посетил выставку народных художественных промыслов двух государств, где свою продукцию представили 60 организаций из разных регионов России — Москвы, Марий Эл, Дагестана, Удмуртии, Саратовской, Оренбургской, Тюменской, Омской и Ульяновской областей. Конечно же, в выставке приняли участие и 20 ремесленников из Башкирии. В свою очередь делегация из Казахстана подготовила выставку изделий народных промыслов — войлоковаляния, народную вышивку, роспись на посуде и резьбу по дереву.
Фото: «КП-Уфа».
Первым официальным мероприятием в рамках юбилейного форума стало открытие Форума молодых лидеров, где приняли участие более 150 предпринимателей и специалистов сферы внешнеэкономической деятельности из регионов двух стран. В своем вступительном слове Радий Хабиров отметил, что Россия и Казахстан издавна связаны дружбой, поэтому для сотрудничества молодых предпринимателей есть все возможности.
— Мы уделяем серьезное внимание развитию деловых отношений с Казахстаном и сейчас находимся на траектории формирования целого ряда предприятий с башкирским бизнесом и башкирским капиталом в Казахстане. И это важно — именно вам формировать дальнейшее развитие дружеских отношений между нашими регионами, — обратился к присутствующим глава республики.
Фото: glavarb.ru.
В свою очередь вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев рассказал подробнее о проектах, которые молодые предприниматели могут реализовать в России.
— У нас есть крупнейший международный технопарк Astana Hub, где мы упаковываем стартапы. Несколько стартапов стали международными. Одна из таких программ — Cerebra, искусственный интеллект в области медицины, позволяющий за секунды определить кровоизлияние в мозг. Parqour — интеллектуальная система управления парковкой. Третье решение, которое сейчас планируется внедрить, это пилотная программа оплаты по отпечатку ладони. Готовы делиться опытом с вами и перенимать ваши инновационные разработки, — сказал Кайрат Торебаев.
Фото: «КП-Уфа».
В БАШКИРИИ ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ.
Позже в беседе с журналистами Радий Хабиров отдельно подчеркнул, чем именно важен форум межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном именно для Башкирии.
— Все это делается, чтобы наладить мостики для ведения бизнеса. Мы должны создать хорошие условия, чтобы бизнес Казахстана инвестировал в республику, чтобы наши коллеги могли спокойно выезжать и работать в Казахстане. В этом самый главный смысл, — заявил глава Башкирии.
Фото: «КП-Уфа».
По словам Хабирова, в республике есть все возможности и потенциалы для того, чтобы привлекать инвесторов. Это и особая экономическая зона, и преференциальные территории, и, конечно, государственная поддержка с налоговыми льготами.
— Еще одна точка роста — туризм. Для его развития мы первым делом наладили прямое авиасообщение — открыли рейсы в Алматы, Астану. Мы заинтересованы в том, чтобы открыть для башкирских туристов Казахстан — с его горнолыжными курортами, историческими объектами. В свою мы готовы предоставить услуги в сфере медицинского туризма, — добавил Радий Хабиров.
Напомним, что во второй день форума, 27 ноября, ожидается заседание Российско-Казахстанского делового совета. В пленарной части в режиме видеоконференции примут участие Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.