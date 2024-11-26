Госдума одобрила переименование Ростова в Ростов Великий

Авторы документа указали, что Ростов вошел в историю и в сознание россиян как Ростов Великий. Зампред областной Думы Антон Капралов утверждает, что инициатива по переименованию принадлежит жителям города. Идею одобрил губернатор Михаил Евраев. В правительстве предложение тоже поддержали, отметив, что новое название подчеркнет статус значимого историко-культурного центра.