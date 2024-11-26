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Госдума одобрила переименование Ростова в Ростов Великий

Город находится в Ярославской области.

Источник: Аргументы и факты

Госдума в первом чтении приняла законопроект о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторы документа указали, что Ростов вошел в историю и в сознание россиян как Ростов Великий. Зампред областной Думы Антон Капралов утверждает, что инициатива по переименованию принадлежит жителям города. Идею одобрил губернатор Михаил Евраев. В правительстве предложение тоже поддержали, отметив, что новое название подчеркнет статус значимого историко-культурного центра.

Мероприятия по переименованию Ростова, согласно документу, профинансируют из бюджета Ярославской области.

Госдума