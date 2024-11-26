В 2024 году в Ростовской области заложили 104 га виноградников

— В Ростовской области до 2030 года планируется увеличить площади плодоносящих виноградников до 3 тысяч га. Уже в этом году весной заложено 104 на виноградников, что на 85,7% больше, чем в 2022 году. Помимо весенней закладки, продолжается осенняя. За последние три года заложено 207 га, в том числе 113 га автохтонных сортов, — сообщил Константин Рачаловский.