В 2024 году в Ростовской области заложили 104 га виноградников

Общая площадь виноградных насаждений в Ростовской области составила 1,7 тысячи га, из которых плодоносят около 1,5 тысячи га. Об этом в ходе рабочего совещания в Новочеркасске рассказал заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин Рачаловский.
— В Ростовской области до 2030 года планируется увеличить площади плодоносящих виноградников до 3 тысяч га. Уже в этом году весной заложено 104 на виноградников, что на 85,7% больше, чем в 2022 году. Помимо весенней закладки, продолжается осенняя. За последние три года заложено 207 га, в том числе 113 га автохтонных сортов, — сообщил Константин Рачаловский.
Глава донского минсельхозпрода подчеркнул, что развитие автохтонного виноделия — приоритетная задача. Сейчас автохтонные сорта возделываются на площади в 510 га и занимают 42% в закладке виноградников 2024 года.
Известно, что в будущем донские власти собираются принять программу развития отрасли, предполагающую увеличение доли автохтонных сортов винограда с 29% до 40%, а также увеличение объема производства саженцев до 1 млн штук в год.
Кроме того, прорабатывается вопрос создания комплекса для производства привитых саженцев, преимущественно автохтонных сортов винограда.
На совещании также выступил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Эксперт напомнил, что указом президента России Владимира Путина на базе института был создан Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда.
— Задачи центра — формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов. В Ростовской области, в институте Потапенко, собрана неплохая коллекция. Это вторая жемчужина в ожерелье виноградного пояса России, — отметил президент НИЦ.
Добавим, в январе-октябре 2024 года на Дону произвели 287,2 тысячи дал или 4,1 млн бутылок винодельческой продукции, это на 11,6% больше по сравнению с таким же периодом 2023 года.