В Ростовской области отменят четыре электрички до конца ноября

С 28 по 30 ноября временно не будут курсировать две электрички сообщением Лихая — Ростов (отправление в 03:54 и в 15:25, прибытие в 07:29 и в 19:14 соответственно). В эти же дни не будет ходить состав Ростов — Лихая, отправляющийся из донской столицы в 06:09 и прибывающий на конечную станцию в 09:57.