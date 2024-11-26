Закон о системе автострахования ОСАГО в Союзном государстве принят Госдумой РФ

Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о системе автострахования в Союзном государстве, пишет БелТА.
Документом, принятым 26 ноября, предусматривается создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Так, по документу право на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства смогут быть наделены исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в России или Беларуси. Также и само автотранспортное средство должно быть зарегистрировано на территории Союзного государства.
Для операторов автоматизированной информсистемы страхования в целях проверки факта заключения договоров ОСАГО и противодействия мошенничеству в страховании, при пересечении водителями российской госграницы предусмотрен обмен сведениями, в том числе персональными данными, о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в реальном времени с правоохранителями, сотрудниками таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков, в том числе иностранными объединениями. Это же касается и сведений по страховым выплатам по договорам ОСАГО за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потерпевшего в результате ДТП.
Отмечается, что принятым законом упростится ситуация для водителей, которые часто пересекают границу Беларуси и России.
По словам члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артура Таймазова, новый подход позволит автовладельцам, оформляя полис ОСАГО в России, включать в него допсоглашение, которое расширяет действие полиса и на территорию Беларуси. Такой же механизм будет доступен и для белорусских автовладельцев. А цена подобного расширенного полиса будет рассчитываться по тарифам, которые действуют в государстве регистрации транспортного средства, и учитывать как дополнительные риски.
— Таким образом, базовая стоимость ОСАГО не изменится для тех, кто не заинтересован в этой услуге, — прокомментировал Таймазов.
Еще по закону, в случае ДТП компенсацию убытков будут определять по законодательству государства, где произошло происшествие. То есть при аварии на территории Беларуси страховку рассчитают по белорусским правилам, а само урегулирование организуют посредствам Белорусского бюро по транспортному страхованию. И также российский страховщик, в свою очередь, станет отвечать за компенсацию убытков в рамках своей системы.
Закон вступит в силу с 1 января 2025-го. При этом страховщиков обеих стран до этого времени обяжут подготовиться к переходу на новые стандарты работы, а нацбюро страхования должны разработать технические и юридические детали системы.
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