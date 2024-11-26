Закон о системе автострахования ОСАГО в Союзном государстве принят Госдумой РФ

Для операторов автоматизированной информсистемы страхования в целях проверки факта заключения договоров ОСАГО и противодействия мошенничеству в страховании, при пересечении водителями российской госграницы предусмотрен обмен сведениями, в том числе персональными данными, о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в реальном времени с правоохранителями, сотрудниками таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков, в том числе иностранными объединениями. Это же касается и сведений по страховым выплатам по договорам ОСАГО за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потерпевшего в результате ДТП.