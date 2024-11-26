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«Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре». Минтруда представило производственный календарь на 2025 год

Минтруда: в 2025 белорусы больше всего будут работать в июле, октябре и декабре.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда и соцзащиты Беларуси представило производственный календарь на 2025 год с рабочими, праздничными и выходными днями. Среднестатистический белорус, который работает пять дней в неделю, отработает в предстоящем году 2007 часов. При этом больше всего рабочих дней 23 у него будет в октябре, в июле и декабре — по 22. Меньше всего рабочих дней выпадает на короткий февраль и обычный май (по 20) и на ноябрь — 19.

Что касается выходных и праздничных дней, то в 2025 году таких будет больше в январе, мае и ноябре — по 11, меньше всего — в феврале, сентябре и октябре — по 8.

Кстати, Минтруда сказало, у кого вырастут доходы в Беларуси в 2025 году: повышение зарплат в два этапа, кто получит вдвое больше, значительный рост надбавок, пенсии без вычетов (здесь все подробности).

Мы писали, что тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси вырастут максимум на 21 рубль в 2025 году (здесь подробнее), а еще что кредитные истории белорусов будут формироваться по-новому с 2025 года (подробности здесь).