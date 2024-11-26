«Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре». Минтруда представило производственный календарь на 2025 год

Минтруда и соцзащиты Беларуси представило производственный календарь на 2025 год с рабочими, праздничными и выходными днями. Среднестатистический белорус, который работает пять дней в неделю, отработает в предстоящем году 2007 часов. При этом больше всего рабочих дней 23 у него будет в октябре, в июле и декабре — по 22. Меньше всего рабочих дней выпадает на короткий февраль и обычный май (по 20) и на ноябрь — 19.