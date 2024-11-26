«Подарок» к новогодним праздникам: В Молдове может вырасти тариф на газ

Жители Молдовы будут больше платить за газ. Как сообщили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике, АО «Молдовагаз» обратилось в НАРЭ с требованием о пересмотре тарифа в сторону увеличения в связи с существенным ростом цен на газ на международном рынке.