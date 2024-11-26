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«Подарок» к новогодним праздникам: В Молдове может вырасти тариф на газ

«Молдовагаз» подал запрос в НАРЭ с требованием пересмотра тарифа на голубое топливо.

Жители Молдовы будут больше платить за газ. Как сообщили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике, АО «Молдовагаз» обратилось в НАРЭ с требованием о пересмотре тарифа в сторону увеличения в связи с существенным ростом цен на газ на международном рынке.

Завтра, 27 ноября, в 10:00 состоится заседание НАРЭ, на котором будет рассмотрен поданный запрос. Если он будет одобрен, уже с 1 декабря жители Молдовы будут платить за газ по более высокому тарифу.

Напомним, на заседании правительства 11 сентября 2024 года премьер министр Молдовы, Дорин Речан заверил всех, что молдаване в этом сезоне не будут платить по более высоким тарифам за газ и электричество.

Тариф могут увеличить с 12,15 леев до 16,36 леев за кубометр без НДС.

экономика
энергетика