«Подарок» к новогодним праздникам: В Молдове может вырасти тариф на газ

Жители Молдовы будут больше платить за газ. Как сообщили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике, АО «Молдовагаз» обратилось в НАРЭ с требованием о пересмотре тарифа в сторону увеличения в связи с существенным ростом цен на газ на международном рынке.
Завтра, 27 ноября, в 10:00 состоится заседание НАРЭ, на котором будет рассмотрен поданный запрос. Если он будет одобрен, уже с 1 декабря жители Молдовы будут платить за газ по более высокому тарифу.
Напомним, на заседании правительства 11 сентября 2024 года премьер министр Молдовы, Дорин Речан заверил всех, что молдаване в этом сезоне не будут платить по более высоким тарифам за газ и электричество.
Тариф могут увеличить с 12,15 леев до 16,36 леев за кубометр без НДС.