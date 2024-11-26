Дорожники будут убирать снег в Иркутске всю ночь

— Во всех районах города будет задействовано 73 единицы техники. Это комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, грейдеры, тракторные щетки. Просим водителей не оставлять автомобили на ночь на обочинах дорог, особенно в центральной части города. Это значительно осложняет работу снегоуборочной техники, — рассказал начальник производства «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.