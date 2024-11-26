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Дорожники будут убирать снег в Иркутске всю ночь

Также проезжие части обработают противогололедным материалами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске уборка улиц от снега продолжится ночью. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Проезжие части также обрабатывают противогололедными материалами. Вывезти снег планируют с улиц Ленина, Депутатская, Култукская, Декабрьских Событий, Маршала Конева, Желябова, Горького, Володарского.

— Во всех районах города будет задействовано 73 единицы техники. Это комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, грейдеры, тракторные щетки. Просим водителей не оставлять автомобили на ночь на обочинах дорог, особенно в центральной части города. Это значительно осложняет работу снегоуборочной техники, — рассказал начальник производства «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

Также очистят остановки в микрорайонах Солнечный и Юбилейный. Тротуары и пешеходные дорожки подметут с помощью техники. Предприятие задействует восемь машин спецтехники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 200 машин спецтехники убирают дороги Иркутской области. Работы по расчистке трасс от снега идут в круглосуточном режиме.