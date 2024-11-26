Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 ноября

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Пр. Комсомольский, 26 — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 368, 368-А — с 09.30 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— ЧВВАКУШ: Бурденюка, 25 — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Фатеевка, Полевая; Юргинская; Костромская; Фатеевская; Верещагинская; Комбайнерская; пер. Сельский; Сельская; Оханская — с 08.00 до 18.00.
— Вагнера, 1-А, 72−78; Отечественная, 3, 3-А, 7, 7-А, 9, 9-А — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— П. Калмыкова, 2, 4, 6, 6-А, 8, 8-А, 10, 10-А, 12, 12-Б (д/с), 14−27, 27-А (д/с), 29; Черкасская, 10, 10-А (д/с), 12, 14; Комаровского, 13, 14 (леч./уч.), 14-А; Я. Гашека, 18, 20, 22, 24, 26; Сталеваров, 27, 29, 31, 33, 33-А, 35, 37 — с 09.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Дегтярева, 42 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Салтыкова; Междугородная; Братская; Карпинского; Плужная — с 10.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Новосинеглазово: Лермонтова, 22 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Хрустальная, 11, 16, 20; Каменогорская, 33−51; Резервная, 2−13, 40−43; пер. Писарева, 5, 11; Салтыкова, 49-А; Троицкая, 32, 32-А, 34; Архангельская, 56, 56-А — с 08.00 до 17.00;
— п. Исаково: Трактовая; Железнодорожная, 50−55; п. Смолино; Согра; пер. Согра; Каштановая; Изумрудная; Жасминовая; Летописная; Вологодская; пер. Ласковый; пер. Родной; пер. Межозерный; Заманиха; Заманиха вторая; 1-й, 2-й, 3-й Бульвар — с 00.00 до 06.00 ч.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 3-я Арзамасская, 9 (подъезды 5, 6), 11 (подъезды 1−6) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пр. Ленина, 4; Марченко, 35 (корпус Б); Ловина — с 08:30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Ягодная, 2, 4, 5, 6, 7; п. Шершни: Веселая, 6, 11, 16; Гидрострой, 19−23; Труда 162, 164 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В среду, 27 ноября, будет отключен светофор на перекрестке улиц Блюхера и Нефтебазовая — с 10.00 до 17.00.
Будьте внимательны и осторожны!