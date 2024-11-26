«Вы вальс или марш?»: Ростовский композитор сочинил мелодии для двенадцати знаков зодиака

Задумывались ли вы когда-нибудь, как звучит ваш знак зодиака? Можно ли музыкой отразить креативность Водолея и загадочность Скорпиона?
Ростовский композитор Олег Горчаков ответил на эти животрепещущие вопросы в своей симфонической сюите «Знаки Зодиака».
Музыкант постарался передать звучание каждого знака зодиака. Фото: ВОСКРЕСЕНСКАЯ Арина.
НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ.
Олег Горчаков, как и многие люди, относится к гороскопам с долей здорового скептицизма, но признает: звездные предсказания бывают правдивы. Идея же создать произведение на астрологическую тему пришла к композитору в 90-е годы, когда гороскопы находились на пике популярности.
— Не припомню, чтобы где-то в мире было сочинение, связанное с зодиакальной тематикой, — делится композитор.
Музыкант увлекся идеей и начал искать взаимосвязь музыки и знаков, изучать астрологию. Садясь за работу, он вспоминал темпераменты своих знакомых и друзей, стремился передать их черты в музыке.
— Знаки Огня — более эмоциональны, у них энергичные темпы. Знаки Воды, наоборот, плавные, лиричные. Я стремился отразить характер людей. Каждый в сюите найдет что-то свое, услышит себя.
Знаки Воздуха, Огня, Воды и Земли звучат по-разному. Фото: ВОСКРЕСЕНСКАЯ Арина.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЗНАВАЛИ СЕБЯ.
Во время работы над музыкальным циклом Олег Горчаков сочинял для каждой части мелодию, которая ассоциировалась с определенным знаком. Затем на основе этого фрагмента создавал музыкальную ткань. Так, будто раскидистое дерево из крохотного зерна, из краткого набора нот вырастала целая звучащая картина. Те, кто слышал музыку своих знаков в живую, признавались, что действительно узнали себя.
Композитор закончил работу над сюитой в 1993 году. Она еще не разу не была исполнена полностью. В ноябре на концерте, приуроченном 85-летию Ростовского Союза композиторов, прозвучали только две части — «Близнецы» и «Стрелец».
— Я надеюсь, когда-нибудь эта сюита прозвучит полностью. Дайте только намек: все условия для дирижера будут созданы.
К слову, это не первое обращение Олега Горчакова к теме звезд. Погрузившись в философию и психологию, однажды он написал музыкальный цикл «Маленький Принц» по мотивам известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери.
Публика тепло принимат сочинение композитора, а многие узнают в них себя. Фото: ГИЦАРЕВА Анастасия.
КОНКРЕТНО.
Музыкальный портрет.
Вдохновившись творчеством Олега Горчакова мы подготовили для каждого знака зодиака музыкальный портрет:
Овен — энергичный марш. Ваша неутомимая сила духа заряжает других огнем.
Телец — медленный вальс. В вас сочетаются романтичность и практичность.
Близнецы — джазовая импровизация. Вы непредсказуемы и всегда умеете удивить.
Рак — лиричный романс. Ваша тонкая душевная организация позволяет вам глубоко понимать переживания других.
Лев — блестящая увертюра. Вам свойственны величие и торжественность даже в повседневных делах.
Дева — оперная ария. На первый взгляд вы строги, но на самом деле полны страсти и переживаний.
Весы — балетная сюита. Вы филигранно балансируете между работой, семьей и бытом, будто на пуантах.
Скорпион — стремительная фуга. Вы быстро принимаете решения и еще быстрее приводите их в действие.
Стрелец — баллада. Широта души и открытость сердца помогают вам во всех сферах жизни.
Козерог — строгий полонез. Вы любите четкий распорядок жизни и предпочитаете определенность.
Водолей — музыкальная фантазия. Мелодия вашего настроения переменчива — то нежная и печальная, то яркая и звонкая.
Рыбы — фортепианная прелюдия. Вы спокойны, уравновешены и любите находить красоту в мелочах.
Олег Горчаков мечтает, чтобы однажды сюита прозвучала полностью. Фото: ВОСКРЕСЕНСКАЯ Арина.