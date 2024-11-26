«Вы вальс или марш?»: Ростовский композитор сочинил мелодии для двенадцати знаков зодиака

Во время работы над музыкальным циклом Олег Горчаков сочинял для каждой части мелодию, которая ассоциировалась с определенным знаком. Затем на основе этого фрагмента создавал музыкальную ткань. Так, будто раскидистое дерево из крохотного зерна, из краткого набора нот вырастала целая звучащая картина. Те, кто слышал музыку своих знаков в живую, признавались, что действительно узнали себя.