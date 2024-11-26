В «Ростехе» словами о Mercedes заявили о высоком качестве Superjet

В «Ростехе» призвали «не демонизировать» Superjet после пожара, который произошел при посадке в Турции. В компании также сообщили, что показатели надежности Superjet «такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства».
«Если условный “Мерседес” попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с “Суперджетом” связаны либо с человеческими, либо неблагоприятными внешними факторами», — заявили РБК в госкорпорации.
Там напомнили, что причины инцидента озвучит уже сформированная комиссия. В аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в «сдвиг ветра» и совершил жесткую посадку, ударившись о полосу, при этом системы самолета работали штатно, отработали стойки шасси, указывают в «Ростехе».
«Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар. Часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе», — сказали в компании.
Причиной пожара самолета авиакомпания «Азимут» называла сдвиг виетра, из-за которого самолету пришлось совершить грубую посадку. В регионе тогда объявляли предупреждение из-за шторма. Позже в ОАК заявляли, что самолет загорелся из-за сильного удара самолета о полосу из-за «неблагоприятных погодных условий».
Самолет загорелся вечером 24 ноября в аэропорту Антальи. На борту находились более 90 человек. Их всех эвакуировали. Рейс выполнялся из Сочи.