Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Ростехе» словами о Mercedes заявили о высоком качестве Superjet

Самолет Superjet не является плохим — все серьезные авиапроисшествия с ним связаны с человеческим или внешними факторами, указали в Ростехе. 24 ноября, самолет из Сочи при посадке в Анталье загорелся, пассажиров спасли.

Источник: РБК

В «Ростехе» призвали «не демонизировать» Superjet после пожара, который произошел при посадке в Турции. В компании также сообщили, что показатели надежности Superjet «такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства».

«Если условный “Мерседес” попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с “Суперджетом” связаны либо с человеческими, либо неблагоприятными внешними факторами», — заявили РБК в госкорпорации.

Там напомнили, что причины инцидента озвучит уже сформированная комиссия. В аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в «сдвиг ветра» и совершил жесткую посадку, ударившись о полосу, при этом системы самолета работали штатно, отработали стойки шасси, указывают в «Ростехе».

«Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар. Часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе», — сказали в компании.

Причиной пожара самолета авиакомпания «Азимут» называла сдвиг виетра, из-за которого самолету пришлось совершить грубую посадку. В регионе тогда объявляли предупреждение из-за шторма. Позже в ОАК заявляли, что самолет загорелся из-за сильного удара самолета о полосу из-за «неблагоприятных погодных условий».

Самолет загорелся вечером 24 ноября в аэропорту Антальи. На борту находились более 90 человек. Их всех эвакуировали. Рейс выполнялся из Сочи.