Глава СК потребовал доклад по делу о гибели 6-месячного ребенка в Таганроге

Напомним, ранее по подозрению в совершении преступления была задержана мать детей. Предварительно, 24 ноября 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла двум малышам травмы. После этого один из мальчиков умер, а второй оказался в больнице.