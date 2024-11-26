Глава СК потребовал доклад по делу о гибели 6-месячного ребенка в Таганроге

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль в Таганроге уголовное дело о травмировании 6-месячных братьев-близнецов, один из которых скончался. Об этом 26 ноября рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
— Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — сообщили в ведомстве.
Обстоятельства случившегося следователи выясняют в рамках статей «Убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Напомним, ранее по подозрению в совершении преступления была задержана мать детей. Предварительно, 24 ноября 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла двум малышам травмы. После этого один из мальчиков умер, а второй оказался в больнице.