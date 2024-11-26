Что можно и нельзя есть в Рождественский пост и насколько он строгий

Рождественский пост — важный период в православной традиции. Это время духовного обновления, покаяния и подготовки к одному из главных христианских праздников — Рождеству Христову. Когда начинается пост, насколько он строгий, как правильно питаться и какие ограничения нужно соблюдать, «Газете.Ru» рассказали православные священники.
Когда начинается и какого числа заканчивается пост.
Рождественский пост в 2024 году ~начнется 28 ноября и продлится до 6 января~ 2025 года. 6 января — это не только последний день поста, но и канун Рождества, когда по традиции верующие готовятся к встрече праздника. В сумме пост будет длиться 40 дней, что символизирует 40-дневные испытания Иисуса Христа в пустыне.
Насколько пост строгий?
Рождественский пост принято считать менее строгим по сравнению с Великим постом, хотя степень ограничений полностью зависит от личных обстоятельств верующих, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). У многих людей могут возникнуть разные ситуации, например болезнь, беременность или уход за детьми. Пост должен быть адаптирован к условиям жизни и состоянию здоровья, и потому желательно консультироваться со священником для понимания индивидуальных возможностей.
Важно помнить, что самоцелью поста является не физическая строгость, а работа над собой и искреннее покаяние перед Всевышним. Православная церковь поддерживает гибкий подход к соблюдению правил, что позволяет каждому верующему адаптировать пост к своему образу жизни.
Монахи придерживаются строгих правил и постятся по Типикону — богослужебному уставу. Миряне (не монахи), как правило, постятся легче — редко практикуют сухоядение (или придерживаются его только в дни строгого поста за неделю до Рождества Христова), исключают рыбу из рациона только в среду и пятницу и так далее.
Какие могут быть послабления в пост.
Каждый верующий вправе делать послабления в посте в зависимости от своих жизненных обстоятельств. Например, если вы чувствуете себя плохо или у вас есть хронические заболевания, стоит посоветоваться с врачом. Обратитесь к священнику для получения духовного совета по поводу личных обстоятельств. Всегда стоит помнить, что духовные практики и забота о здоровье должны идти рука об руку.
Дополнительно стоит учесть, что если среда или пятница — праздничный день, то разрешается пища с растительным маслом.
Что можно и нельзя есть в Рождественский пост.
Разрешенная пища.
Рождественский пост предполагает определенные ограничения в питании. О них «Газете.Ru» рассказал священник и писатель, иерей Андрей Лоргус (отец Андрей).
В большинстве случаев разрешены:
* Овощи и фрукты: свежие, запеченные, вареные и в супах.
Запрещенная пища.
На протяжении всего Рождественского поста верующим необходимо избегать:
* Мяса и мясных изделий: свинины, говядины, птицы и их субпродуктов.
Как правильно подготовиться к Рождественскому посту.
1. Психологическая подготовка.
Перед началом поста важно настроиться. Пост не должен восприниматься как ограничение или наказание; это время для духовного роста, самоанализа и покаяния. Чтобы подготовиться к посту, рекомендуется:
* Уделить время молитве: начните с обращения к Богу с просьбой о помощи в подготовке к посту. Это поможет укрепить намерения.
* Обдумать свои цели: решите, какие духовные цели вы перед собой ставите на этот период. Это может быть стремление к покаянию, улучшение отношений с близкими, помощь другим или молитвы.
2. Изменение пищевых привычек.
Правильное питание во время поста — ключ к успешному и полноценному его соблюдению. Постепенный переход к более легкому рациону поможет избежать стресса для организма. Рекомендуется начинать за 1−2 недели до начала поста:
* Сокращайте количество тяжелой пищи: уменьшите потребление мяса, молока, сладкого и жирного.
Календарь питания по дням поста.
Календарь питания в Рождественский пост поможет легко ориентироваться, что можно есть в течение всех дней. Приведенные ниже правила считаются нестрогими по церковным меркам (довольно часто можно рыбу и пищу с маслом) и касаются мирян.
Но стоит помнить, что чем ближе пост к завершению, тем строже он становится.
~Ноябрь~
Если праздничный день выпадает на среду или пятницу, то в эти дни разрешается употребление пищи с растительным маслом.
* 28 ноября (четверг — День преподобного Паисия Величковского): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;
~Декабрь~
* 1 декабря (воскресенье): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;
* 20 декабря (пятница): горячая пища без масла;
~Январь~
* 1 января (среда — День Мученика Вонифатия): горячая пища без масла;
* 2 января (четверг — День Праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца): горячая пища без масла;
7 января Рождественский пост заканчивается, и ограничений больше нет.
Собеседник «Газеты.Ru» объяснил, что раньше, когда пост соблюдали по юлианскому календарю, Новый год выпадал на время после Рождества, когда уже шли Рождественские святки.
«С введением григорианского календаря получилось так, что Новый год оказался до Рождества Христова, что принесло некоторые сложности в то, чтобы мы постились. Тем не менее мы должны стараться это делать и воздерживаться в первую очередь от большого употребления алкоголя», — подчеркнул отец Николай.
Можно ли пить алкоголь в Рождественский пост?
В большинстве случаев во время Рождественского поста употребление алкоголя не рекомендуется. Православная церковь призывает верующих воздерживаться от спиртных напитков, так как это противоречит духу поста, который нацелен на очищение души и подготовку к празднику.
Однако некоторые традиционные каноны допускают употребление алкоголя в дни праздников, таких как Рождество (с 7 января), или в особые дни поста. Это может включать умеренное потребление вина или настойки, но опять же, важно поддерживать баланс и не переходить границы.
Как плавно выйти из поста без вреда для организма.
Завершение поста и переход к обычному питанию также требует внимательности. Поскольку в пост уменьшается потребление или исключаются некоторые продукты, особенно белковые, важно возвращать их в рацион осторожно и постепенно.
1. Период выхода из поста.
Выходить из поста рекомендуется аккуратно. В идеале это стоит делать в течение трех-четырех дней:
* 1−2 день: начните с легкой пищи — овощных салатов, бульонов, маложирных молочных продуктов и круп. Добавьте фрукты и нежирные белки.
2. Избегайте резких изменений.
* Старайтесь не переедать и не возвращаться к старым пищевым привычкам сразу же. Следует внимательно относиться к своему организму и учитывать, как он реагирует на возвращение к привычной пище.
* Не забывайте об общем состоянии здоровья; если что-то вызывает дискомфорт, лучше уменьшить количество новой пищи и отдать предпочтение более легким продуктам.
Кому не стоит соблюдать пост или поститься осторожно.
Несмотря на религиозное значение поста, существуют категории людей, которым соблюдать его может быть опасно ввиду общего состояния организма или хронических заболеваний.
Так, отказаться от ограничений в еде или поститься с особой осторожностью следует следующим категориям людей:
* Люди с хроническими заболеваниями. Это касается диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта и других состояний, когда резкое изменение диеты может негативно повлиять на здоровье.