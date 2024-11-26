Что можно и нельзя есть в Рождественский пост и насколько он строгий

важный период в православной традиции. Это время духовного обновления, покаяния и подготовки к одному из главных христианских праздников — Рождеству Христову. Когда начинается пост, насколько он строгий, как правильно питаться и какие ограничения нужно соблюдать, «Газете.Ru» рассказали православные священники.

Источник: Газета.Ру

Рождественский пост — важный период в православной традиции. Это время духовного обновления, покаяния и подготовки к одному из главных христианских праздников — Рождеству Христову. Когда начинается пост, насколько он строгий, как правильно питаться и какие ограничения нужно соблюдать, «Газете.Ru» рассказали православные священники.













Когда начинается и какого числа заканчивается пост.





Рождественский пост в 2024 году ~начнется 28 ноября и продлится до 6 января~ 2025 года. 6 января — это не только последний день поста, но и канун Рождества, когда по традиции верующие готовятся к встрече праздника. В сумме пост будет длиться 40 дней, что символизирует 40-дневные испытания Иисуса Христа в пустыне.













Насколько пост строгий?





Рождественский пост принято считать менее строгим по сравнению с Великим постом, хотя степень ограничений полностью зависит от личных обстоятельств верующих, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). У многих людей могут возникнуть разные ситуации, например болезнь, беременность или уход за детьми. Пост должен быть адаптирован к условиям жизни и состоянию здоровья, и потому желательно консультироваться со священником для понимания индивидуальных возможностей.





Важно помнить, что самоцелью поста является не физическая строгость, а работа над собой и искреннее покаяние перед Всевышним. Православная церковь поддерживает гибкий подход к соблюдению правил, что позволяет каждому верующему адаптировать пост к своему образу жизни.





Монахи придерживаются строгих правил и постятся по Типикону — богослужебному уставу. Миряне (не монахи), как правило, постятся легче — редко практикуют сухоядение (или придерживаются его только в дни строгого поста за неделю до Рождества Христова), исключают рыбу из рациона только в среду и пятницу и так далее.













Какие могут быть послабления в пост.





Каждый верующий вправе делать послабления в посте в зависимости от своих жизненных обстоятельств. Например, если вы чувствуете себя плохо или у вас есть хронические заболевания, стоит посоветоваться с врачом. Обратитесь к священнику для получения духовного совета по поводу личных обстоятельств. Всегда стоит помнить, что духовные практики и забота о здоровье должны идти рука об руку.





Дополнительно стоит учесть, что если среда или пятница — праздничный день, то разрешается пища с растительным маслом.













Что можно и нельзя есть в Рождественский пост.





Разрешенная пища.





Рождественский пост предполагает определенные ограничения в питании. О них «Газете.Ru» рассказал священник и писатель, иерей Андрей Лоргус (отец Андрей).





В большинстве случаев разрешены:





* Овощи и фрукты: свежие, запеченные, вареные и в супах.



* Крупы и злаки: гречка, рис, овсянка, перловка и другие крупы.



* Бобовые: горох, фасоль и чечевица.



* Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, подсолнечные семечки, тыквенные семечки.



* Растительное масло: в назначенные дни поста разрешено использование растительного масла.



* Морепродукты и рыба: могут быть разрешены в определенные дни, например на праздники и в начале поста.













Запрещенная пища.





На протяжении всего Рождественского поста верующим необходимо избегать:





* Мяса и мясных изделий: свинины, говядины, птицы и их субпродуктов.



* Молочных продуктов и яиц: молока, сливок, сыра, масла.



* Алкоголя: рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков (исключение — небольшой бокал вина в определенные дни).





Как правильно подготовиться к Рождественскому посту.





1. Психологическая подготовка.





Перед началом поста важно настроиться. Пост не должен восприниматься как ограничение или наказание; это время для духовного роста, самоанализа и покаяния. Чтобы подготовиться к посту, рекомендуется:





* Уделить время молитве: начните с обращения к Богу с просьбой о помощи в подготовке к посту. Это поможет укрепить намерения.





* Обдумать свои цели: решите, какие духовные цели вы перед собой ставите на этот период. Это может быть стремление к покаянию, улучшение отношений с близкими, помощь другим или молитвы.





2. Изменение пищевых привычек.





Правильное питание во время поста — ключ к успешному и полноценному его соблюдению. Постепенный переход к более легкому рациону поможет избежать стресса для организма. Рекомендуется начинать за 1−2 недели до начала поста:





* Сокращайте количество тяжелой пищи: уменьшите потребление мяса, молока, сладкого и жирного.



* Увеличивайте потребление овощей и фруктов: это поможет адаптировать организм к будущему ограничению в еде.



* Не забывайте о жидкости: пейте больше воды, чтобы поддерживать баланс жидкости.













Календарь питания по дням поста.





Календарь питания в Рождественский пост поможет легко ориентироваться, что можно есть в течение всех дней. Приведенные ниже правила считаются нестрогими по церковным меркам (довольно часто можно рыбу и пищу с маслом) и касаются мирян.





Но стоит помнить, что чем ближе пост к завершению, тем строже он становится.





~Ноябрь~





Если праздничный день выпадает на среду или пятницу, то в эти дни разрешается употребление пищи с растительным маслом.





* 28 ноября (четверг — День преподобного Паисия Величковского): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 29 ноября (пятница — День Апостола и Евангелиста Матфея): горячая пища с растительным маслом;



* 30 ноября (суббота — День преподобного Никона Радонежского): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба.





~Декабрь~





* 1 декабря (воскресенье): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 2 декабря (понедельник — День Святителя Филарета, митрополита Московского): горячая пища без масла, разрешается рыба;



* 3 декабря (вторник): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 4 декабря (среда — Введение Богородицы во храм): сухоядение; в честь праздника разрешено есть рыбу;



* 5 декабря (четверг): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 6 декабря (пятница — День святителя Николая по юлианскому календарю, День великого князя Александра Невского): пища с растительным маслом; в честь праздника разрешено есть рыбу;



* 7−8 декабря (суббота — День Великомученицы Екатерины и воскресенье — праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 9 декабря (понедельник): горячая пища без масла;



* 10 декабря (вторник — День иконы Божией Матери, именуемой Знамение): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 11 декабря (среда — День Священномученика Серафима): пища с растительным маслом;



* 12 декабря (четверг): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 13 декабря (пятница — День Апостола Андрея Первозванного): пища с растительным маслом;



* 14−15 декабря (суббота и воскресенье): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 16 декабря (понедельник — День Преподобного Саввы Сторжевского): горячая пища без масла, разрешается рыба;



* 17 декабря (вторник — День Великомученицы Варвары): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 18 декабря (среда — День Преподобного Саввы Освященного): пища с растительным маслом;



* 19 декабря (четверг — день Святителя Николая Чудотворца): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;













* 20 декабря (пятница): горячая пища без масла;



* 21−22 декабря (суббота и воскресенье — День Зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 23 декабря (понедельник): пища с растительным маслом;



* 24 декабря (вторник — Неделя святых праотец): горячая пища с маслом, разрешается рыба;



* 25 декабря (среда — День Святителя Спиридона): горячая пища без масла;



* 26 декабря (четверг — День мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста): горячая пища с маслом, разрешается рыба;



* 27 декабря (пятница): горячая пища без масла;



* 28−29 декабря (суббота — День Священномученика Илариона, архиепископа Верейского и воскресенье): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;



* 30 декабря (понедельник): горячая пища с растительным маслом.



* 31 декабря (вторник — Неделя святых отец): горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба в честь праздника.





~Январь~





* 1 января (среда — День Мученика Вонифатия): горячая пища без масла;













* 2 января (четверг — День Праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца): горячая пища без масла;



* 3 января (пятница — День Святителя Петра, митрополита Московского): сухоядение;



* 4−5 января (суббота — День Великомученицы Анастасии Узорешительницы и воскресенье): пища с растительным маслом;



* 6 января (Рождественский сочельник): горячая пища без масла.





7 января Рождественский пост заканчивается, и ограничений больше нет.













Собеседник «Газеты.Ru» объяснил, что раньше, когда пост соблюдали по юлианскому календарю, Новый год выпадал на время после Рождества, когда уже шли Рождественские святки.





«С введением григорианского календаря получилось так, что Новый год оказался до Рождества Христова, что принесло некоторые сложности в то, чтобы мы постились. Тем не менее мы должны стараться это делать и воздерживаться в первую очередь от большого употребления алкоголя», — подчеркнул отец Николай.













Можно ли пить алкоголь в Рождественский пост?





В большинстве случаев во время Рождественского поста употребление алкоголя не рекомендуется. Православная церковь призывает верующих воздерживаться от спиртных напитков, так как это противоречит духу поста, который нацелен на очищение души и подготовку к празднику.





Однако некоторые традиционные каноны допускают употребление алкоголя в дни праздников, таких как Рождество (с 7 января), или в особые дни поста. Это может включать умеренное потребление вина или настойки, но опять же, важно поддерживать баланс и не переходить границы.













Как плавно выйти из поста без вреда для организма.





Завершение поста и переход к обычному питанию также требует внимательности. Поскольку в пост уменьшается потребление или исключаются некоторые продукты, особенно белковые, важно возвращать их в рацион осторожно и постепенно.





1. Период выхода из поста.





Выходить из поста рекомендуется аккуратно. В идеале это стоит делать в течение трех-четырех дней:





* 1−2 день: начните с легкой пищи — овощных салатов, бульонов, маложирных молочных продуктов и круп. Добавьте фрукты и нежирные белки.



* 3−4 день: постепенно вводите куриное мясо и рыбу. Попробуйте готовить их на пару или запекать, избегая жарки.





2. Избегайте резких изменений.





* Старайтесь не переедать и не возвращаться к старым пищевым привычкам сразу же. Следует внимательно относиться к своему организму и учитывать, как он реагирует на возвращение к привычной пище.





* Не забывайте об общем состоянии здоровья; если что-то вызывает дискомфорт, лучше уменьшить количество новой пищи и отдать предпочтение более легким продуктам.





Кому не стоит соблюдать пост или поститься осторожно.





Несмотря на религиозное значение поста, существуют категории людей, которым соблюдать его может быть опасно ввиду общего состояния организма или хронических заболеваний.





Так, отказаться от ограничений в еде или поститься с особой осторожностью следует следующим категориям людей:





* Люди с хроническими заболеваниями. Это касается диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта и других состояний, когда резкое изменение диеты может негативно повлиять на здоровье.



* Беременные и кормящие женщины. У беременных и кормящих женщин обычно особые требования к питанию, и резкие изменения могут отрицательно сказаться на здоровье как матери, так и ребенка.

