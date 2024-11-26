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В Ростове пожилая женщина попала в больницу из-за падения в автобусе

В Ростове в салоне автобуса упала 85-летняя женщина, ей потребовалась помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 85-летняя женщина пострадала в салоне автобуса и после этого попала в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 26 ноября на проспекте Михаила Нагибина в автобусе № 83 («Темерник — Центральный Рынок»).

— Предварительно, водитель допустил падение пожилой женщины при начале движения с остановки. Всего в салоне общественного транспорта находились примерно десять человек, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.