В Ростове пожилая женщина попала в больницу из-за падения в автобусе

В Ростове-на-Дону 85-летняя женщина пострадала в салоне автобуса и после этого попала в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 26 ноября на проспекте Михаила Нагибина в автобусе № 83 («Темерник — Центральный Рынок»).
— Предварительно, водитель допустил падение пожилой женщины при начале движения с остановки. Всего в салоне общественного транспорта находились примерно десять человек, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.