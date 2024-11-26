Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 26 ноября 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 26 ноября 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 26 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 ноября 2024 года.

Военные РФ готовят ответ на удары ATACMS по Курской области

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны РФ заявило о подготовке ответных мер на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области. За три дня украинские силы дважды атаковали объекты в регионе дальнобойным западным оружием. В результате одного из ударов были пострадавшие.

В Кремле сообщили, о чем договорились с канцелярией Шольца

Источник: Reuters

Помощник Путина Юрий Ушаков продолжит контакты с помощником канцлера ФРГ Шольца. Договоренность об этом достигнута после разговора лидеров 15 ноября, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине.

Британского дипломата выдворят из России за шпионаж

Россия высылает второго секретаря посольства Великобритании Уилкса Прайора за разведывательную деятельность. ФСБ выявила скрытое присутствие британской разведки в Москве. Прайору предписано покинуть страну в течение двух недель.

Песков оценил планы инвестора из США купить «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не планирует продавать «Северный поток-2». Так он прокомментировал предложение американского инвестора Стивена Линча выкупить трубопровод.

Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере

Источник: РИА "Новости"

CAS отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова, подтвердив его дисквалификацию и аннулирование результатов с 2010 по 2014 годы из-за допинга. Устюгов лишён золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010. Он может обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии.