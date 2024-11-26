Последние новости к вечеру 26 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 ноября 2024 года.
Военные РФ готовят ответ на удары ATACMS по Курской области
Минобороны РФ заявило о подготовке ответных мер на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области. За три дня украинские силы дважды атаковали объекты в регионе дальнобойным западным оружием. В результате одного из ударов были пострадавшие.
В Кремле сообщили, о чем договорились с канцелярией Шольца
Помощник Путина Юрий Ушаков продолжит контакты с помощником канцлера ФРГ Шольца. Договоренность об этом достигнута после разговора лидеров 15 ноября, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине.
Британского дипломата выдворят из России за шпионаж
Песков оценил планы инвестора из США купить «Северный поток — 2»
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не планирует продавать «Северный поток-2». Так он прокомментировал предложение американского инвестора Стивена Линча выкупить трубопровод.
Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере
CAS отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова, подтвердив его дисквалификацию и аннулирование результатов с 2010 по 2014 годы из-за допинга. Устюгов лишён золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010. Он может обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии.