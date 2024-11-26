Ариана Гранде не захотела исполнять песню в стиле хип-хоп в фильме «Злая»

В разговоре с Los Angeles Times композитор фильма и оригинального мюзикла Стивен Шварц уточнил, что артистка сказала: «Я хочу быть Глиндой, а не Арианой Гранде, играющей Глинду». В свою очередь он и его команда хотели немного «освежить ритм» композиции. При этом, по словам Шварца, девушка согласилась на другое изменение, которое он предложил для финала ленты.