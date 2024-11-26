Телеведущей Виктории Боне 27 ноября исполнится 45 лет

«Я законопослушный человек и живу на территории другого государства уже больше 12 лет. Думаю, всем понятно, что в других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России. В Штатах, большинстве странах Европы (например в Испании, Италии, Португалии, Черногории, Польше) [отвар] официально легализован специальными законодательными актами, а в странах Латинской Америки и Амазонии растение, из которого делают этот отвар, вообще считается священным. У меня в Испании официально зарегистрирован ретрит-центр, работающий с сакральной медициной. Какие могут быть вопросы ко мне? Все прозрачно, законно и, главное, легально. Кстати, я всегда подчеркиваю, что в России церемонии с [отваром] запрещены», — сказала она.