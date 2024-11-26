Телеведущей Виктории Боне 27 ноября исполнится 45 лет

Телеведущая и блогерша Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года. В середине 2000-х она обрела известность как звезда «Дома-2», а в последнее время продвигает свой блог, освещая в нем теории заговора, ретриты с запрещенными веществами, общение с духами и омолаживающие курсы. О самых странных практиках и идеях, которые Боня несет в массы, рассказывает «Газета.Ru».
Церемонии с запрещенным в России отваром.
В 2023 году живущая в Монако Виктория Боня рекламировала на своих курсах шаманский отвар из галлюциногенного растения и приглашала всех желающих на его открытую дегустацию в Барселону. Стоимость ретрита варьировалась ~от €5,5 тыс. до €10 тыс.~ В России это вещество запрещено. В интервью для шоу «Алена, блин!» Боня заявила, что продвигает продукт для аудитории из других стран.
«К нам приезжают люди из Америки, Австралии — со всего мира. Из России вообще не приезжают. Я верю в этот напиток, потому что вижу, как он исцеляет людей. Люди, у которых были проблемы в браке, приходят и говорят: “Виктория, благодаря тому, что мы открыли для себя этот сакральный напиток, у нас семья снова стала жить, отношения с детьми стали лучше”, — заявила Боня.
Представительница Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елена Крайт попросила генпрокурора России провести проверку деятельности Бони, наказать ее и обязать удалить всю опубликованную рекламу галлюциногенов. В свою очередь блогерша в беседе с «Газетой.Ru» назвала эту проверку «шумихой для самопиара».
«Я законопослушный человек и живу на территории другого государства уже больше 12 лет. Думаю, всем понятно, что в других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России. В Штатах, большинстве странах Европы (например в Испании, Италии, Португалии, Черногории, Польше) [отвар] официально легализован специальными законодательными актами, а в странах Латинской Америки и Амазонии растение, из которого делают этот отвар, вообще считается священным. У меня в Испании официально зарегистрирован ретрит-центр, работающий с сакральной медициной. Какие могут быть вопросы ко мне? Все прозрачно, законно и, главное, легально. Кстати, я всегда подчеркиваю, что в России церемонии с [отваром] запрещены», — сказала она.
Боня подчеркнула, что отрицательно относится к любым вредным привычкам и много лет выступает за здоровый образ жизни.
Дыхание пальцами.
Для лучшего усвоения информации из марафона Бони для «женщин-богинь» она призывала участниц расширять рамки своего сознания — например прыгать с парашютом. Иначе, как утверждала Боня, девушки не поймут предлагаемые тезисы. Об этом YouTube-блогер Катя Конасова рассказала на своем канале — чтобы снять выпуск, она приобрела доступ к материалам от Бони за 60 тыс. рублей.
По словам Конасовой, деструктивные сценарии поведения из курса («женщина-прислуга», «женщина-спасатель», «женщина — “все сама”) и пути выхода из них “слово в слово” скопированы из книги Клода Штайнера “Сценарии жизни людей”. Урок об обидах, как утверждается в разоблачении, светская львица перенесла из журнала по психологии.
«Также автор марафона предлагает сделать практику, которую используют Елена Блиновская и другие продавцы курсов, — прописать свои негативные установки и опровергнуть их», — отметила Конасова.
Были в курсе и ноу-хау — например, в одном из видеоуроков ~лежавшая на диване Боня учила женщин «дышать пальцами» для раскрытия женственности.~
«Я хочу, чтобы вы на протяжении 40 дней каждый вечер без остановки делали эту медитацию. Через мизинчик и фалангу левой руки вы будете вдыхать и говорить фразу “Я есть блаженство бога”. Затем мы дышим безымянным пальчиком. Повторяем по три раза на каждый пальчик: “Я есть блаженство бога”, — говорила Боня.
Общение с духами гор.
В конце сентября 2024 года Боня покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда и заявила, что в восхождении ей помогали местные духи.
«Думаю, резкое плохое самочувствие было не просто так. Духи горы хотели проверить мое намерение, насколько для меня это было важно. И этот день для меня на сегодня — самый сильный, лучший, важный день моей жизни! Я выросла, стала еще мощнее, мой дух слился с этой мощью. Это был опыт слияния с богом, никак не меньше», — написала Боня в своем Telegram-канале.
Ранее в интервью Алене Жигаловой блогерша рассказала, что при восхождении на Эверест она тоже четко ощущала присутствие духа. По словам Бони, он был «и не добрым, и не злым — а сильным, мощным и устрашающим». Она добавила, что перед восхождением проходила практику с тем самым отваром для благословения от «Мадре».
Кампания против вышек 5G.
В 2020 году Боня опубликовала в соцсетях серию роликов, в которых утверждалось, что пациенты в США заболевали якобы не из-за коронавируса, а «от радиации и облучения, которые они получали от 5G-связи». Она высказала мнение, что людей «устрашают» якобы несуществующей инфекцией для того, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». Своим 6,7 млн подписчиков Боня заявила, что ничего не выдумывает и «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора».
Звезду «Дома-2» раскритиковали многие публичные персоны, в том числе Ксения Собчак — она назвала заявления Бони «тупостью». А в ноябре 2024-го блогерша вернулась к этой теме, подкрепив свои утверждения информацией о новом открытии ученых Томского государственного университета — они выявили изменения в мозгу крыс из-за излучения 5G.
«Вы еще многое услышите, в чем я была права. Человек слеп, глух и нем. Поэтому ему нужно время, чтобы принять истину», — заявила Боня.
Фейсфитнес.
Несколько лет назад Боня продавала курс по фейсфитнесу, обещая участницам ошеломительные результаты без инъекций и операций. Она демонстрировала различные техники и утверждала, что в свои 42 года не прибегала к оперативным вмешательствам во внешность. С помощью массажей и упражнений она обещала увеличить губы, проработать скулы, «разгладить» лоб и «распахнуть» глаза. Однако вскоре она вышла в социальные сети с заявлением, что пошла вкалывать ботокс в лоб, потому что «давно его не делала». А в 2023 году ~сделала пластическую операцию в США за 22 млн рублей~ у звездного пластического хирурга Чиа Чи Као, который омолаживал супермоделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер.