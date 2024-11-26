«Лишиться двух тысяч рублей или получить срок на три года». Участковый прокомментировал незаконную установку видеокамеры в общем коридоре многоквартирного дома

Сын пожилой женщины установил видеокамеру «от мошенников» в тамбуре на две квартиры и теперь бабушка, от нечего делать, следит за гостями молодого соседа и задают им неуместные вопросы. Комментарии специалиста к такой бытовой истории опубликовала площадка недвижимости Realt.by со ссылкой на газету «Минский курьер».
Как разъяснил участковый инспектор Партизанского РУВД, старший лейтенант милиции Ярослав Якель, семья женщины по незнанию нарушила законодательство. Видеокамера может быть установлена так, чтобы «смотреть» только на одну дверь, не захватывая обзором соседскую и общую двери, чтобы смотреть и на дверь соседа — нужно его письменное согласие. Все потому, что в этом случае речь идет о действиях с персональными данными физических лиц.
Без согласия человека нельзя собирать, обрабатывать, хранить, предоставлять кому-либо и распространять информацию о его частной жизни, обрабатывать его персональные данные. Ярослав Якель отметил, что пожилая женщина нарушает это требование, поскольку не только собирает сведения о личной жизни соседа, но и делится ими, например, с родными или знакомыми (а значит распространяет их третьим лицам), а также, возможно, хранит их на носителе (если в камере предусмотрена функция записи).
За нарушение законодательства о защите персональных данных грозит штраф в размере до 50 базовых величин (до 2 тысяч рублей). А если незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных повлекут существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина, речь может идти об уголовной ответственности, которая предусматривает санкции вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.
Кстати, год назад в Беларуси определились с правилами видеонаблюдения в жилых многоэтажках. «Запись с камер видеонаблюдения соседнего подъезда просматривать нельзя, доступ к архиву — по усмотрению жильцов» (здесь все подробности).
Мы писали, что Минтруда представило производственный календарь на 2025 год. «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре» (здесь подробнее). А еще, что минчанин убил любовника бывшей жены и проведет в тюрьме 13 лет (подробности здесь).