«Лишиться двух тысяч рублей или получить срок на три года». Участковый прокомментировал незаконную установку видеокамеры в общем коридоре многоквартирного дома

Без согласия человека нельзя собирать, обрабатывать, хранить, предоставлять кому-либо и распространять информацию о его частной жизни, обрабатывать его персональные данные. Ярослав Якель отметил, что пожилая женщина нарушает это требование, поскольку не только собирает сведения о личной жизни соседа, но и делится ими, например, с родными или знакомыми (а значит распространяет их третьим лицам), а также, возможно, хранит их на носителе (если в камере предусмотрена функция записи).