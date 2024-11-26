Какая погода будет в Казахстане 27 ноября

АСТАНА, 26 ноя — Sputnik. Погоду на большей части республики 27 ноября определит обширный антициклон, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на западе, юго-западе и в горных районах юга, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег) и гололед. По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15−20 м/с, на юге страны порывы до 23−28 м/с. Резких изменений в температурном фоне не ожидается.