Какая погода будет в Казахстане 27 ноября

В Абайской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на юге области 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 2−7 мороза, днем 1−6 мороза, на юге области 2−7 тепла.
В Акмолинской области осадков не ожидается. Ветер восточных направлений 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 3−8 мороза, на юге области 0 градусов.
В Актюбинской области будет без осадков. Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 6−11 мороза, днем 0−5 мороза, на западе, юге области 3 тепла.
В Алматинской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, в горных районах области 6−11 мороза, днем 10−15 тепла, в горных районах области 0−5 тепла.
В Атырауской области ночью на западе и юге возможны осадки (дождь, снег), днем на западе, юге области дождь. Ветер восточный 9−14, днем на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 2−7 тепла.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере области 16−21 мороза, днем 0−5, на севере области 8 мороза.
В Жамбылской области осадков не ожидается. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, в горных районах области 6 мороза, днем 13−18, в горных районах области 9 тепла.
В Жетысуской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, на юге области 1 тепла, в горных районах области 13 мороза, днем 9−14, в горных районах области 0−5 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на западе и юге ожидается дождь. Ночью и утром на западе, юге, севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 0−5 тепла.
В Карагандинской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на западе области 15, на юге области 3 мороза, днем 4 мороза-1 тепла, на юге области 4 тепла.
В Костанайской области без осадков. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер восточных направлений 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 17 мороза, днем 1−6, на востоке области 10 мороза.
В Кызылординской области будет без осадков. На севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 3−8, на юге области 11 тепла.
В Мангистауской области ночью на западе и севере вероятны осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер юго-восточный 9−14, днем на юго-западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на северо-востоке области 3 мороза, днем 9−14, на севере области 6 тепла.
В Павлодарской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 9−14 мороза, днем 3−8 мороза, на юге области 0 градусов.
В Северо-Казахстанской области без осадков. На западе, юге области туман. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 9, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
В Туркестанской области будет без осадков. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза, днем 13−18, на севере, в горных районах области 9 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 4−9 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
Погода в мегаполисах.
В г. Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1−6 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
В г. Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 11−13 тепла.
В г. Шымкенте будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 16−18 тепла.