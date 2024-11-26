В Казани 15 улиц Казани оставят без воды более чем на сутки

Так, в период с 1:00 3 декабря до 11:00 4 декабря вода будет перекрыта по улицам Адмиралтейская (дома № 2, 3 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19; 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17, 21), Боевая (145а, 147а, 153, дома от № 2 до № 140), Большая (80, 98/1, 106/31, 106 корп.1, 2, 3; 108, 108а, частные дома от № 22 до № 109), Клары Цеткин (3, 3/1, 6, 6/1, 6 корп.1; 8 корп.1; 8б, 8б/1, 8б/2, 8/1, 8/27, 8/27а, 8/27 корп.1, 2, 3; 8/27а, 10, 10/1, 13, 13а, 16, 17, 17а, 17б, 17 В, 18/20, 19, 21/1, 23, 31а, 31/106, 33, 34, 34а, 34б, 34/1), Кызыл Армейская (23а, 23а корп.1; 27), Лесозаводская (8а, 8а/1), Мало-Московская (14, 14а, 15, 17а корп.1; 19, 21/15, 24а, 26, 28, 30/13, 31, 32, 33, 37), Серп и Молот (15, 22/1, 24, 24а, 26, 28, 31), Столярова (1/22, 3, 5, 6, 7, 9а, 9г/5, 19, 22/2, 35, 37), Урицкого (4, 4 корп.1; 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22а, 24, 2).