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Дополнительные автобусы запустят в Ростове во время футбольного матча

Во время матча «Ростов» — «Спартак» изменят работу городских автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 27 ноября в Ростове-на-Дону в связи с матчем ФК «Ростов» — «Спартак» изменят работу общественного транспорта. Об этом говорится на сайте городской администрации.

По данным властей, дополнительный график организуют на маршруте № 39. Кроме того, этот автобус будет следовать по укороченной схеме, до остановки «Аллея Ростов Арена» на Восточном шоссе.

С 18:30 до 23 часов маршруты № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут доезжать до ТРК «Мегамаг». Должны курсировать дежурные машины. Также можно будет добраться на автобусах № 8, 49, 65а и 75.

— Для качественного транспортного обслуживания с 22 до 23 часов дополнительно организуют работу семи автобусов по укороченным схемам на направлениях № 35 и 42 и № 1а, — уточнили в администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, кубковый матч между командами ФК «Ростов» и «Спартак» начнется завтра в 20:30 по московскому времени.