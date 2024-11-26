Дополнительные автобусы запустят в Ростове во время футбольного матча

С 18:30 до 23 часов маршруты № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут доезжать до ТРК «Мегамаг». Должны курсировать дежурные машины. Также можно будет добраться на автобусах № 8, 49, 65а и 75.