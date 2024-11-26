Дополнительные автобусы запустят в Ростове во время футбольного матча

Вечером 27 ноября в Ростове-на-Дону в связи с матчем ФК «Ростов» — «Спартак» изменят работу общественного транспорта. Об этом говорится на сайте городской администрации.
По данным властей, дополнительный график организуют на маршруте № 39. Кроме того, этот автобус будет следовать по укороченной схеме, до остановки «Аллея Ростов Арена» на Восточном шоссе.
С 18:30 до 23 часов маршруты № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут доезжать до ТРК «Мегамаг». Должны курсировать дежурные машины. Также можно будет добраться на автобусах № 8, 49, 65а и 75.
— Для качественного транспортного обслуживания с 22 до 23 часов дополнительно организуют работу семи автобусов по укороченным схемам на направлениях № 35 и 42 и № 1а, — уточнили в администрации Ростова-на-Дону.
Напомним, кубковый матч между командами ФК «Ростов» и «Спартак» начнется завтра в 20:30 по московскому времени.