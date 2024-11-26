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Ухудшение погоды ожидается в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается противогололедная обработка улиц в связи с ожидаемым ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в Ричмонде: +21° 5 м/с 49% 755 мм рт. ст. +16°

«В связи с ожидаемым ухудшением погоды работы по обработке проезжей части начались вчера и продолжились в ночную смену. На улицах города было задействовано восемь комбинированных дорожных машин, а за сутки было использовано 45 тонн противогололедного материала. Первоочередное внимание уделяется аварийно-опасным участкам и маршрутам», — отметил заместитель директора МБУ «Город» Владимир Петрожицкий.

По его словам, сейчас на дежурстве находится семь комбинированных дорожных машин. Также с раннего утра к уборке пешеходных коммуникаций города привлекли дворников.

Дальнейшие работы по противогололедной обработке будут проводиться с учетом погодных условий и температурных показателей, уточнили в администрации.

Для обеспечения проезда в непогоду дороги Крыма всю ночь очищали от снега и обрабатывали от гололеда более 50 машин спецтехники, сообщили ранее в «Крымавтодоре». По данным предприятия, для противогололедной обработки использовались 756 тонн пескосоляной смеси и 184 кубометров соляного раствора.