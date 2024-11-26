Ухудшение погоды ожидается в Симферополе

«В связи с ожидаемым ухудшением погоды работы по обработке проезжей части начались вчера и продолжились в ночную смену. На улицах города было задействовано восемь комбинированных дорожных машин, а за сутки было использовано 45 тонн противогололедного материала. Первоочередное внимание уделяется аварийно-опасным участкам и маршрутам», — отметил заместитель директора МБУ «Город» Владимир Петрожицкий.
По его словам, сейчас на дежурстве находится семь комбинированных дорожных машин. Также с раннего утра к уборке пешеходных коммуникаций города привлекли дворников.
Дальнейшие работы по противогололедной обработке будут проводиться с учетом погодных условий и температурных показателей, уточнили в администрации.
Для обеспечения проезда в непогоду дороги Крыма всю ночь очищали от снега и обрабатывали от гололеда более 50 машин спецтехники, сообщили ранее в «Крымавтодоре». По данным предприятия, для противогололедной обработки использовались 756 тонн пескосоляной смеси и 184 кубометров соляного раствора.