Ухудшение погоды ожидается в Симферополе

«В связи с ожидаемым ухудшением погоды работы по обработке проезжей части начались вчера и продолжились в ночную смену. На улицах города было задействовано восемь комбинированных дорожных машин, а за сутки было использовано 45 тонн противогололедного материала. Первоочередное внимание уделяется аварийно-опасным участкам и маршрутам», — отметил заместитель директора МБУ «Город» Владимир Петрожицкий.