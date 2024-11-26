«Газета.Ru» сравнила мощный флагманский смартфон Realme GT 7 Pro с iPhone 16 Pro

В практических тестах Realme GT 7 Pro тоже удивляет. За две недели использования гаджет ни разу не завис даже в самых ресурсоемких играх. В игровом меню новинки есть полезный раздел «Повышение быстродействия», внутри которого спрятаны четыре функции: Frame Plus, «Суперразрешение с ИИ», «Графика UHD» и HyperHDR. Первая и вторая — аналог DLSS и FSR, увеличивающие частоту кадров до 120 FPS и разрешение до 1,5K. Третья, судя по всему, повторяет вторую, но уже на аппаратном уровне и без помощи ИИ, а четвертая делает картинку контрастнее. Это первый Android-смартфон, побывавший на тесте в «Газете.Ru», предлагающий подобные возможности. Правда, работает это не везде — в PUBG Mobile, Genshin Impact, Honkai: Star Rail и других популярных играх, но далеко не во всех, что все же расстраивает.