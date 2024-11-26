«Ленинград» выпустят новый альбом «Синяя богиня» 29 ноября

По словам музыканта, на запись свежего альбома его подтолкнуло недавнее сотрудничество с певицей Инстасамкой над EP «Бумеры и зумеры». «Мне как-то захотелось сделать подарок для таких людей, которые еще привыкли слушать пластинки», — поделился Шнуров с ТАСС.