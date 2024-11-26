Норму о регистрации собак утвердили в Нижегородской области

Для предельного количества животных в одном жилом помещении в документе есть формула, в которой предусмотрена площадь, необходимая для одной особи. Для собак высотой в холке больше 30 см она составляет не менее 2,5 кв.м., до 30 см — не менее 1,5 кв.м. Для кошек минимальная площадь составляет 0,8 кв.м. на одну особь. Если излишнее число животных передадут из жилого помещения в приют, то владелец должен будет обеспечить их содержание там.