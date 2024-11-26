Норму о регистрации собак утвердили в Нижегородской области

Иных животных будут регистрировать по желанию владельцев. Вести учет будет ветеринарный специалист. На тело регистрируемого животного должны наносить маркировку в виде визуальных, электронных или смешанных средств маркирования. Информацию о животных затем внесут в федеральную государственную информационную систему с присвоением уникального номера.
Для предельного количества животных в одном жилом помещении в документе есть формула, в которой предусмотрена площадь, необходимая для одной особи. Для собак высотой в холке больше 30 см она составляет не менее 2,5 кв.м., до 30 см — не менее 1,5 кв.м. Для кошек минимальная площадь составляет 0,8 кв.м. на одну особь. Если излишнее число животных передадут из жилого помещения в приют, то владелец должен будет обеспечить их содержание там.
Владельцы не должны допускать размещение животных в лифтах и подъездах многоквартирных домов. Нельзя допускать истязание животных. Также владельцы должны предотвращать причинение животными вреда гражданам и юрлицам, обеспечивать меры по предотвращению лая собак и другого шума, исходящего от животных, влекущего нарушение закона о тишине.
Содержать собак, включенных в федеральный перечень потенциально опасных, можно только на частной территории. Самовыгул всех собак запрещен. Собак высотой больше 30 см в холке нельзя выгуливать детям до 14 лет. На территориях населенных пунктов (кроме специальных мест) выгуливать собак высотой от 30 см в холке и щенков старше трех месяцев необходимо с применением поводка и намордника.
Выгуливать кошек разрешается на территории, отдельной от выгула других видов животных.