«Таких случаев — один на миллион»: В Ростове врачи поставили на ноги мужчину, потерявшего суставы после аварии и сепсиса

43-летний Алексей из города Свердловска, что в ЛНР, семь лет передвигался в инвалидном кресле. И, когда врачи в Ростове посмотрели его рентгеновские снимки, то сразу стало ясно: это — их пациент.
Сустав с большой бедренной костью разъехались в разные стороны, а соединяющая их конструкция — спейсер — сломалась, ее фрагменты просто сложились перпендикулярно. У ортопедов-травматологов клиники Ростовского медицинского университета возник один вопрос: «А как вы сюда пришли?». Когда мужчина ответил, что на костылях, даже поверили с трудом.
После помощи ростовских врачей мужчина сможет опираться на ногу. Фото: РостГМУ.
«ИНФЕКЦИЯ СТАЛА БИТЬ ПО СУСТАВАМ».
Все началось десять лет назад, когда Алексей, работая в шахте, получил травму.
— На мой взгляд, она была не настолько значительная, чтобы бросить все и начать капитально лечиться, — вспоминает он. — Тем более, что наступило беспокойное время — в 2014-м году в области происходили всем известные события: начались артобстрелы Луганска. Жили в таком напряжении, было столько волнений, что и в больницу не обратился — там ведь и без меня стольким людям нужна была срочная помощь! Но, если бы знал, что проблема вырастет, как снежный ком, то, конечно, бы пошел.
А через три года ситуация усугубилась: Алексей попал в аварию, после которой ему пришлось сесть в инвалидную коляску.
— Травмы осложнились сепсисом. Инфекция стала бить по суставам, усугубляя старые проблемы.
Со временем мужчине убрали его родной разрушенный сустав, поставили спейсер -временное устройство, которое используется в ортопедии для замены инфицированного или поврежденного соединения перед его окончательной заменой. К тому же, в его составе есть антибиотик, который борется с инфекцией, что помогает подготовиться к последующему эндопротезированию.
— Но спейсер нагноился. Его приходилось неоднократно чистить. В общей сложности, я перенес пять операций. В итоге элемент сломался и просто провалился в таз. А с другой стороны на месте сустава убрали все подчистую — там не было ничего.
Анна все эти долгие годы поддерживала мужа. Личный архив героя публикации.
«В ТАКОМ ТЕЛЕ — КАК В ТЮРЬМЕ».
В этом положении 43-летнему мужчине оставалось только ездить на коляске, да прыгать на костылях.
— Жизнь в таком теле — как в тюрьме. Не сдаться помогла супруга Анна, которая все эти годы была рядом. Жена у меня — настоящая героиня. Не опустила руки, поддержала, — с теплотой в голосе говорит муж.
— Мы пробовали все: и в фонды обращались, и спонсоров искали. Плюс сами старались изменить ситуацию: муж понемногу вес сбрасывал, чтобы не было лишнего давления на травмированные суставы, маленькими шажочками пытались на улицу выходить, на природу выезжать, — рассказывает Анна. — Дважды на море в Абхазии бывали, а то сколько лет муж моря не видел! Только очень стеснялся, не захотел на коляске в воду заезжать — пошел на костылях.
О ЛЕЧЕНИИ ПРОЧЛИ В ГАЗЕТЕ.
Алексей несколько раз подавал документы на ревизию сустава в различные медицинские организации, но никто за его случай не брался — слишком сложный после стольких вмешательств.
— Только в Москве поставили на очередь и сказали ждать три-четыре года, — вспоминает мужчина. — А до этого времени ничего невозможно было сделать — ни работать, ни по дому управляться.
Алексей находился в мучительном ожидании операции. У спейсера же вышли уже все сроки эксплуатации. Последний год у пациента не было никаких инфекций в суставе. И по всем показаниям пора было ставить пациента на ноги, но куда ехать за помощью?
Так бы мужчина еще долго ждал операции в столице, если бы с супругой они не узнали о похожем случае, который произошел в Ростове-на-Дону.
— Прочел в газете, что парню, который на СВО лишился одной ноги, а тазобедренный сустав второй ноги был просто раскурочен, помогли в клинике Ростовского медуниверситета. У знакомой супруг получил травму на СВО, и ему помогли там же. Тогда я понял, что вопрос решаемый.
Мужчине провели две сложные операции на суставе. Фото: РостГМу.
«ВЫСЫЛАЙТЕ СНИМКИ!».
Мужчина перечитал в интернете отзывы и вышел на хирурга-ортопеда первого ортопедического отделения Дмитрия Чуйко, который как раз-таки и помог в тех случаях, о которых узнал в газете и от знакомой.
— Тот сразу вошел в положение: «Высылайте снимки!». А уже в Ростове после рентгена сказал, что не все так страшно, как он представил. Меня осмотрели еще и заведующая отделением Анна Алабут, и ортопед-травматолог Михаил Горбачев. Высчитали все по миллиметрам, чтобы сделать как надо. Одна нога к тому времени стала короче почти на восемь сантиметров — мышцы за семь лет атрофировались. Доктора заверили: «Ничего страшного! Растянем. Только и от тебя многое зависит — нужно регулярно заниматься».
Первым делом медики взялись за самую сложную операцию — на той ноге, в которой сломался спейсер.
— Думали, извлечь его будет просто, но не тут-то было, — рассказал Дмитрий Чуйко. — Спейсер пришлось удалять частями, создавать новую поверхность для закрепления протеза и, собственно, ставить его.
А через несколько дней выполнили другую операцию — установили второй эндопротез: стабилизировали таз, чтобы не было перекоса, и пациент мог свободно вставать и ходить. Но после пяти вмешательств было много застарелых рубцов. Приходилось удалять рубцовую ткань, обходя кровеносные сосуды. Врачи признаются, что выровнять ногу удалось успешно.
«БУДУ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ».
Об случае жителя ЛНР Дмитрий Чуйко даже докладывал на симпозиумах в Краснодаре и в Ессентуках.
— Таких казусов — один на миллион, — признался Дмитрий Сергеевич. — Перелом эндопротеза, выполненного из никелевого сплава, пример редчайший. И переломы спейсера — тоже.
Но к таким казусам медики оказались готовы. И это изменило жизнь Алексея и Анны. Спустя несколько дней после второй операции мужчина начал ходить на костылях. Прогнозы врачей — оптимистичные.
— Если не будет прыгать и даст ранам нормально зажить, то перспективы нормальные.
— Спасибо огромное всему коллективу отделения за золотые руки, — сказал Алексей напоследок. — Может, и я, благодаря этим людям, какую-то пользу, наконец, буду приносить.