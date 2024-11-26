«Таких случаев — один на миллион»: В Ростове врачи поставили на ноги мужчину, потерявшего суставы после аварии и сепсиса

— На мой взгляд, она была не настолько значительная, чтобы бросить все и начать капитально лечиться, — вспоминает он. — Тем более, что наступило беспокойное время — в 2014-м году в области происходили всем известные события: начались артобстрелы Луганска. Жили в таком напряжении, было столько волнений, что и в больницу не обратился — там ведь и без меня стольким людям нужна была срочная помощь! Но, если бы знал, что проблема вырастет, как снежный ком, то, конечно, бы пошел.