Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское мороженое

Мы писали, что световой шатер, калейдоскоп желаний, усадьба Деда Мороза и Снегурочки и 27 елок украсят Минск на новый год 2025 (здесь подробнее). А еще Наталья Кочанова высказалась о белорусских продуктах и яйцах. «Может накормить две с половиной страны» (подробнее здесь).