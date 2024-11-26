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Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское мороженое

Два вида российского мороженого запретили к продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси запретил к продаже в стране с 26 ноября два вида продукции российской компании «Фабрика грез». Это ванильное эскимо с ароматом ванили в молочно-шоколадной глазури и мороженое с ароматом черники в вафельном стаканчике.

Продукция признана не соответствующей требованиям техрегламентов Таможенного союза. Это мороженое с заменителем молочного жира, которое является по определению молокосодержащим продуктом. Экспертные исследования показали замещение молочного жира в продуктах его заменителем в количестве 99,9% при норме не более 50%, сообщает БелТА.

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