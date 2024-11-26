В Татарстане обход Нижнекамска и Набережных Челнов готов на 90%

Строительство данного участка — важный этап в организации скоростного движения от Казани до Екатеринбурга. Протяженность четырехполосной дороги составляет 81 километр. На участке, в частности обустроили 10 мостов и пять транспортных развязок. Полностью ввести дорогу в эксплуатацию намерены до конца 2024 года.