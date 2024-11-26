Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане обход Нижнекамска и Набережных Челнов готов на 90%

Ввести участок в эксплуатацию намерены до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Строительство новой четырехполосной дороги участка М-7 обход Нижнекамска и Набережных Челнов близится к завершению. Так, работы выполнены на 90%. Такие данные озвучил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов во время брифинга в Кабмине Татарстана.

Строительство данного участка — важный этап в организации скоростного движения от Казани до Екатеринбурга. Протяженность четырехполосной дороги составляет 81 километр. На участке, в частности обустроили 10 мостов и пять транспортных развязок. Полностью ввести дорогу в эксплуатацию намерены до конца 2024 года.

строительство