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Новый придорожный комплекс с гостиницей и кафе появится на трассе в Башкирии

В Кушнаренковском районе планируют построить новый придорожный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии появится новый придорожный комплекс с гостиницей. Располагаться он будет вдоль трассы М-7 «Волга».

Как рассказали в пресс-службе правительства Башкирии, стоимость строительства комплекса оценивается в 120 млн рублей. Власти региона присвоили проекту статус приоритетного.

Известно, что на территории комплекса расположатся гостиница, кафе и станция техобслуживания автомобилей.

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