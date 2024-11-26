Новый придорожный комплекс с гостиницей и кафе появится на трассе в Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии появится новый придорожный комплекс с гостиницей. Располагаться он будет вдоль трассы М-7 «Волга».
Как рассказали в пресс-службе правительства Башкирии, стоимость строительства комплекса оценивается в 120 млн рублей. Власти региона присвоили проекту статус приоритетного.
Известно, что на территории комплекса расположатся гостиница, кафе и станция техобслуживания автомобилей.
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