Пострадавший в теракте в «Крокусе» подал иск к организаторам на 1 млн рублей

«~Сколько бы это ни было, это будет ничтожно мало, потому что мой ребенок насмотрелся на все ужасы. Тут сказать нечего. Он видел расстрелы, он видел убитых, много крови.~ Понимал, что мы можем не выбраться, потому что горел зал. Очень переживал, что остались люди, которые сгорели, просто сгорели. Когда мы выбрались, у него была дикая истерика, потому что он знал, что не все люди выскочили. Сложно все оценить какими-то деньгами, честно скажу», — признается Сапунова «Газете.Ru».