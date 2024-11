Тур Трэвиса Скотта Circus Maximus стал самым успешным сольным рэп-туром

Ранее успешные хип-хоп-музыканты вроде 50 Cent и Ники Минаж, собравшие по 100 миллионов, выступали только в Северной Америке и Европе. Circus Maximus проигрывает только турне JAY-Z и Бейонсе On the Run II, состоявшемуся в 2018-м. Ранее титул наиболее кассового сольного рэп-тура принадлежал It’s All A Blur Дрейка.