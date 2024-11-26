Раскрыт клеточный механизм частого развития инфекций при иммунотерапии рака

Как отмечают ученые, получить точный ответ на этот вопрос очень сложно при наблюдениях за раковыми больными или животными с опухолями, так как присутствие новообразований в их организме и медикаментозная борьба с ними сами по себе ведут к ослаблению иммунитета. Медикам удалось обойти эту проблему после того, как они заметили, что в мире встречаются люди, в чьем геноме присутствуют те версии генов PD-1 и PD-1L, которые используются в иммунотерапии.