В Башкирии по вине водителя без прав пострадал его двухлетний брат

В Салавате на скамье подсудимых оказался молодой человек, которого обвиняли в том, что он устроил серьезное ДТП: в аварии пострадал маленький ребенок.
Как установлено в суде, мужчина, не имевший водительских прав, сел за руль машины «Газ» и установил коробку передач в нейтральное положение, из-за чего автомобиль покатился назад, наехав на двухлетнего брата молодого человека. Травмы, которые получил мальчик, оказались тяжелыми.
Свою вину житель Башкирии признал частично. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил водительских прав на три года.
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