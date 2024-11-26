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В Башкирии по вине водителя без прав пострадал его двухлетний брат

В Башкирии мужчине дали три года за ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате на скамье подсудимых оказался молодой человек, которого обвиняли в том, что он устроил серьезное ДТП: в аварии пострадал маленький ребенок.

Как установлено в суде, мужчина, не имевший водительских прав, сел за руль машины «Газ» и установил коробку передач в нейтральное положение, из-за чего автомобиль покатился назад, наехав на двухлетнего брата молодого человека. Травмы, которые получил мальчик, оказались тяжелыми.

Свою вину житель Башкирии признал частично. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил водительских прав на три года.

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