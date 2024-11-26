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Некоторые марки сигарет в Беларуси подорожают с 1 декабря на 5−20 копеек

МНС проинформировал, что в Беларуси с начала зимы вырастет цена на некоторые виды отечественных сигарет.

Источник: Комсомольская правда

Примерно 15 видов отечественных марок сигарет подорожают в Беларуси с 1 декабря на 5−20 копеек. Это следует из информации Министерства по налогам и сборам. Увеличатся цены по-разному, в диапазоне от 5 до 20 копеек.

Повышение касается, прежде всего, разновидностей популярных сигарет «Корона». Меньше всего подорожает, например, «Корона Super Slims» (+5 копеек) и «Корона Слим 100» (+10 копеек). Больше всего, на 20 копеек с максимальной ценой одной пачки 3,6 рубля, подорожают «Корона Стиль» и «Корона Элит».

Рост цен связан в первую очередь с поэтапным увеличением ставок акцизов.

Мы писали, что Наталья Кочанова высказалась о белорусских продуктах и яйцах. «Может накормить две с половиной страны» (подробнее здесь). А Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское мороженое (здесь подробности).