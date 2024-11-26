РИА: подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге мать была четыре дня в запое

В интернет попали кадры с видеокамер, установленных в алкомаркете. На них видно, как в магазин заходит также отец детей. Мужчина с порога кричит: «Ты что сделала с детьми, где они?» Он берет одного из сыновей на руки и начинает плакать. Обращаясь к матери детей, он говорит: «Он умер». В ответ женщина лишь отнекивается и заявляет, что его «просто надо покормить».