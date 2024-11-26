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В Ростовской области мошенник обманул мужчину на 800 тысяч рублей

В Орловском районе мужчина остался без денег после разговора с аферистом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мошенник обманул мужчину на 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По словам потерпевшего, ему позвонили с неизвестного номера. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником биржи. Он предложил дончанину попробовать заработать легких денег. Доверчивый мужчина согласился и выполнил все указания мошенника. Так, потерпевший несколько раз перевел на счет аферистов почти 800 тысяч рублей. Когда он понял, что его обманули, то обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбудили дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят проверку.